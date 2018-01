Estudo associa envelhecimento à baixa qualidade do sono

Não é difícil observar que as pessoas, à medida que se tornam mais velhas, dormem menos e acordam cada vez mais durante a noite. Para entender as causas desse fenômeno, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos analisou uma série de estudos científicos e concluiu que, ao envelhecer, se perde gradualmente a capacidade de ter um sono profundo e restaurador - o que provoca consequências físicas e mentais negativas, acelerando o próprio envelhecimento.

Ter dificuldade para pegar no sono e acordar diversas vezes à noite fazem parte da rotina da aposentada Edith Avellar, de 82 anos. “Já vou dormir tarde, mas, mesmo assim, fico virando na cama e demoro para dormir. Quando durmo, o sono acaba ficando picado. Qualquer barulho já me acorda. Quando era mais jovem, parece que era mais fácil ter um sono mais profundo”, comenta ela.

A idosa diz que, com a má qualidade do sono, acaba ficando indisposta no dia seguinte. “Não consigo fazer o serviço de casa, fico sonolenta, cansada, às vezes durmo no sofá à tarde. E isso acaba desregulando ainda mais os horários porque, se eu durmo à tarde, aí é que não tenho mesmo sono à noite”, diz.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sono muda com o envelhecimento, mas o que os cientistas descobriram é que essas mudanças podem também ser ponto de partida para explicar o próprio envelhecimento, segundo Matthew Walker, um dos autores do estudo, publicado nesta quarta-feira, 5, na revista científica Neuron.

Diretor do Laboratório de Sono e Neuroimagem da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, Walker afirma que um dos principais problemas ligados ao envelhecimento e agravados pela perda do sono é a demência. “Cada uma das principais doenças que estão nos matando nos países desenvolvidos - como diabete, obesidade, Alzheimer e câncer -, tem uma forte relação causal com a falta de sono. À medida que ficamos mais velhos, a probabilidade de todas essas doenças aumentam consideravelmente, especialmente a demência”, afirma.

Segundo Walker, a perda do sono entre as pessoas mais velhas não é causada por uma agenda cheia nem por necessidade menor de sono. O que ocorre é que, conforme o cérebro envelhece, os neurônios e os circuitos nas áreas que regulam o sono se degradam lentamente, resultando em um tempo cada vez menor nos estágios do chamado sono não-REM.

Segundo os cientistas, o sono REM (movimento ocular rápido, na sigla em inglês), que ocorre com mais frequência na segunda metade da noite de sono, é caracterizado por uma atividade cerebral rápida - quando ocorrem os sonhos - e um relaxamento total do corpo. Enquanto isso, os estágios de sono não-REM são caracterizados por uma atividade cerebral lenta, que garantem um sono restaurador. Com menos horas nesses estágios de sono profundo, os idosos sofrem sequelas.

Segundo outro dos autores, Bryce Mander, também da Universidade da Califórnia em Berkeley, o envelhecimento leva a um declínio de quase todas as medidas usadas para avaliar o sono. “Quanto mais se envelhece, a duração do seu sono é reduzida, fica mais fragmentado e o tempo gasto em cada um dos estágios é reduzido. O principal é que o tempo gasto nos estágios mais profundos - em especial no sono profundo não-REM - é reduzido dramaticamente. Mesmo a passagem de um estágio a outro se torna menos previsível e mais desorganizada”, explica.

Estudos no Brasil. Estudo de cientistas do Instituto do Sono, ligado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), publicado em 2014 na revista Sleep Medicine, chegou a conclusões semelhantes. Um dos autores, o geriatra Ronaldo Piovezan, professor de Biologia e Medicina do Sono na Unifesp, a pesquisa foi feita com mais de mil pessoas na cidade de São Paulo.

De acordo com Piovezan, o estágio mais profundo do sono não-REM é fundamental para a recuperação corporal. “Nessa fase do sono há liberação de alguns hormônios, como o do crescimento - que acreditamos ser muito importante para a regulação do funcionamento muscular. A perda do sono pode então estar ligada à perda de massa muscular na velhice, o que pode levar à dificuldade de locomoção e aumentar o risco de quedas”, afirma.

A fragmentação, com o idoso acordando muito mais durante a noite, reduz a qualidade do sono. “Isso diminui a concentração e a atenção, prejudica a memória e aumenta o risco de demência”, afirma o pesquisador da Unifesp.

PRESTE ATENÇÃO

1. Tenha horários regulares para dormir e despertar. O ritmo cicardiano, o de sono e vigília, fica bastante desregulado nos idosos. Sem horários regulares, a tendência é de que o problema se agrave.

2. Não faça uso de álcool, café, refrigerante e bebidas como o chá preto, o chá verde e o chá mate próximo do horário de dormir. Substâncias com álcool e cafeína podem impedir que se chegue ao sono profundo.

3. Não faça uso de medicamentos para dormir sem orientação médica. O uso dessas drogas apenas tem um efeito sedativo no cérebro, mas não chega a restaurar os padrões normais de sono.

4. Tenha um ambiente de dormir adequado: limpo, escuro, sem ruídos e confortável. O ciclo sono-vigília, que tende a sofrer alterações com a idade, é regulado por fatores externos como os padrões de iluminação.

5. Jante moderadamente em horário regular e adequado – cerca de duas horas antes de ir para a cama. Comer sempre nos mesmos horários também é um fator que interfere na regulação do ciclo sono-vigília.

6. Os especialistas também recomendam: ir para a cama só na hora dormir; evitar dormir de dia, caso tenha dormido pouco nas noites anteriores; ser ativo física e mentalmente; e realizar atividades relaxantes.