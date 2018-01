Filho de Dominguinhos diz que coma do pai é irreversível

SÃO PAULO - O estado de coma do cantor, compositor e sanfoneiro pernambucano Dominguinhos é irreversível, segundo o filho dele, Mauro da Silva Moraes. Mauro confirmou nesta sexta-feira, 15, que recebeu esta informação do médico Paulo Marchiori, do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. A família vinha mantendo a informação em sigilo, mas o filho resolveu falar.

"O médico me disse pessoalmente que o coma é irreversível. Estávamos tentando resguardar, estou respeitando muito meu pai, mas tem uma hora que você não aguenta", afirmou Mauro, filho do primeiro casamento do músico.

Em tratamento contra o câncer desde 2006, Dominguinhos se encontra no Sírio-Libanês desde 13 de janeiro. Em dezembro, ele havia sido internado no Hospital Santa Joana, no Recife, com quadro de pneumonia, onde permaneceu até a transferência para o hospital paulistano.

Mauro disse que o problema de Dominguinhos é apenas neurológico. "Ele respira sem aparelhos, o batimento cardíaco está OK, os rins estão trabalhando. O problema é neurológico", comenta Mauro. "O que a equipe médica fez por ele quando chegou foi um milagre. Ainda torço por um outro."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Hospital Sírio-Libanês não confirma que a situação de Dominguinhos é irreversível. A assessoria de imprensa diz que a última informação sobre o músico é do boletim médico do dia 14 de janeiro. Na ocasião, o balanço era positivo. "O paciente responde de forma satisfatória ao tratamento médico e apresenta melhora no padrão hemodinâmico e respiratório", diz o boletim.

Repercussão. A notícia sobre a irreversibilidade do coma de Dominguinhos repercutiu rápido no Twitter e no Facebook nesta manhã. Com a hashtag #ForçaDominguinhos, fãs e admiradores lamentaram a notícia e enviaram mensagens de incentivo aos familiares do músico.

"Pensamentos e orações direcionados à melhora do rei da sanfona... #ForçaDominguinhos!", postou Alice Maria (@Airamecila). A hashtag #ForçaDominguinhos foi divulgada através da página oficial do Ministério da Cultura no Facebook.

O internauta Jansen Sena (@jansensena) também postou uma mensagem de esperança. "Triste notícia para a música brasileira… Um grande músico e compositor. #ForçaDominguinhos."