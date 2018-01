Foguete russo preparado para lançamento à Estação Espacial

Associated Press,

Técnicos do centro espacial mantido pela Rússia no Casaquistão ergueram um foguete para sua plataforma de lançamento, em antecipação à decolagem prevista para esta sexta-feira, 2, que levará uma astronauta da Nasa e dois cosmonautas russos para a Estação Espacial Internacional (ISS).

Tracy Caldwell Dyson e os russos Alexander Skvortsov e Mikhail Kornienko devem partir às 10h04 da manhã, hora local (01h04 da madrugada, em Brasília) para uma estadia de seis meses no posto orbital.

Policial russo guarda a rota do foguete Soyuz rumo ao lançamento. Misha Japaridze/AP

Trabalhadores no hangar na nave abriram os portões pouco antes do raiar do dia nesta quarta, e montaram o foguete Soyuz numa plataforma ferroviária para a lenta viagem ao local de lançamento.

Policiais armados e cães farejadores caminharam à frente do trem, e um helicóptero sobrevoava a procissão, em meio ao esquema de segurança intensificado após os atentados contra o metrô de Moscou

Na mesma plataforma da onde Yuri Gagarin partiu para o primeiro voo espacial tripulado da história, em 1961. Depois, braços mecânicos foram montados para manter o foguete em posição até a hora do lançamento.

Os três viajantes de sexta-feira vão se unir aos três tripulantes já a bordo da ISS. Poucos dias após a chegada da Soyuz, um ônibus espacial americano com sete astronautas a bordo chegará para uma curta visita.