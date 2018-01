Fortaleza-CE terá Mutirão da União Homossexual

SÃO PAULO - A prefeitura e Fortaleza, no Ceará, em conjunto com a Defensoria Pública Geral do Estado, vai realizar na próxima quarta-feira, 31, o Mutirão da União Homossexual. O cadastramento dos casais que queiram participar deve ser feito até segunda-feira, 29, no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra.

É necessário levar os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e documentos que comprovem a união, como por exemplo, fotos. Informações podem ser obtidas no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, pelo telefone (85) 3452.2047 ou crlgbtfortaleza@gmail.com.

O Mutirão da União Estável Homoafetiva será realizado durante a Quarta Cultural LGBT, no Parque da Liberdade/Cidade da Criança. O evento, que tem início às 15h30, é uma iniciativa da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza.

Durante o evento, que faz alusão ao Dia da Visibilidade Lésbica, celebrado em 29 de agosto, a Defensoria Pública Móvel também estará à disposição para prestar orientações gerais à população e sobre direitos humanos LGBT. Após o mutirão, a partir das 19h, o momento de união será celebrado com a participação dos grupos Samba de Rosas e Jardins Suspensos.

Serviço

Cadastramento para o Mutirão de União Estável Homoafetiva

Data: Até segunda-feira, 29 de agosto

Local: Centro de Referência LGBT Janaína Dutra (Rua Pedro I, 461 - Centro)

Documentos necessários: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e documentos que comprovem a união, por exemplo, fotos.

Quarta Cultural LGBT - "Visibilidade de lésbicas e mulheres bissexuais na Fortaleza de todas as cores, de todos os amores"

Local: Parque da Liberdade/ Cidade da Criança (Rua Pedro I, s/n - Centro)

Data: quarta-feira,31 de agosto

Horários:

15h30 - Mutirão de União Estável Homoafetiva

19h - Apresentação dos grupos Samba de Rosas e Jardins Suspensos