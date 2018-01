Fóssil de mini dinossauro é exposto pela primeira vez

Os ossos foram descobertos no final da década de 1970 no oeste do Colorado, mas só recentemente foram identificados e batizados como "Fruitadens haagarorum" por uma equipe internacional de cientistas.

Os fósseis equivalem aos cérebros, vértebras, braços e pernas de quatro indivíduos, e estão guardados no Museu de História Natural do Condado de Los Angeles, que os colocou em exibição na terça-feira.

"Estamos realmente testando os limites do tamanho corporal entre dinossauros", disse à Reuters Luis Chiappe, diretor do Instituto de Dinossauros do museu. "Eis um animal que se estima que tenha pesado cerca de duas libras (910 gramas) quando totalmente crescido", disse ele. "Então é realmente um dinossauro pequeno. É o menor dinossauro conhecido da América do Norte, e um dos menores dinossauros de todos."

O "Fruitadens haagarorum" viveu há cerca de 150 milhões de anos, provavelmente zanzando entre as pernas de dinossauros muito maiores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Detalhes excepcionais do crânio, como os dentes tipo caninos na frente da mandíbula inferior, e os dentes em forma de folha na região da bochecha, junto com o tamanho diminuto, sugerem que ele comia plantas e animais. Teria sido, assim, um dos últimos representantes de um grupo chamado de heterodontossaurídeos.

"Acreditamos que esse pode ser o segredo para a longuíssima vida que esse grupo de dinossauros teve", afirmou Chiappe. "Eles existiram por cerca de 100 milhões de anos, e esse é um tempo muito longo. Talvez o fato de os últimos membros do grupo serem generalistas, e não altamente especializados em um nicho em particular, tenha lhes dado uma vantagem que lhes permitiu viver por tanto tempo como grupo."

Chiappe disse que uma espécie de dinossauro que viveu na China e que supostamente tinha um estreito parentesco com a origem das aves teria sido menor que o "Fruitadens haagarorum", embora os estudos não sejam conclusivos.