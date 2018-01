França aprovará casamento e adoção para homossexuais em 2013

O primeiro-ministro da França, Jean-Marc Ayrault, informou nesta terça-feira, 3, que seu governo aprovará o casamento gay e a adoção por parte de casais do mesmo sexo a partir de 2013, como prometeu o presidente François Hollande durante sua campanha eleitoral.

O chefe do governo francês disse que "no primeiro semestre de 2013 o direito ao casamento e a adoção será aberto a todos os casais, sem nenhuma discriminação".

Ayrault fez este anúncio durante seu discurso de declaração de intenções do governo francês diante da Assembleia Nacional da França. No último fim de semana, Ayrault já havia confirmado as intenções do executivo sobre este assunto em um comunicado divulgado na véspera do Dia do Orgulho Gay.

Nesta ocasião, o primeiro-ministro francês adiantou que "todas as administrações do Estado, as autoridades administrativas independentes, os funcionários e, em particular, os professores deverão se sensibilizar com este objetivo de igualdade e de luta contra todos os preconceitos homofóbicos, a base de uma violência e de uma exclusão que não são toleráveis".

Ayrault ainda acrescentou que, "em nível internacional, a França aproveitará todas as ocasiões para promover a descriminalização universal do homossexualismo".