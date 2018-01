Freddie Mercury tem asteroide batizado com seu nome

Um asteroide a cerca de 500 milhões de quilômetros da Terra foi batizado em homenagem ao cantor Freddie Mercury, que completaria 70 anos nesta segunda-feira, 5. O anúncio foi feito no domingo, 4, pelo guitarrista Brian May, da banda Queen, da qual Mercury participou até sua morte, em 1991.

A homenagem foi confirmada pela União Astronômica Internacional. O asteroide 17473, que tem 3,5 quilômetros de diâmetro e cuja órbita fica além de Marte, foi batizado como “Freddiemercury”. O asteroide foi descoberto em 1991 pelo astrônomo belga Henri Debehogne.

May, que é doutor em astrofísica, também tem um asteroide com seu nome. Ele divulgou a homenagem a Mercury por meio de uma mensagem em vídeo, diante de mais de 1200 convidados para a festa "Freddie por um dia", no Cassino Montreux, situado no Lago Genebra, na Suíça. O local fica próximo a um estúdio onde o Queen gravou uma série de canções, incluindo Under Pressure, em parceria com David Bowie e Who Wants To Live Forever?

O asteroide reflete apenas um terço da luz solar que recebe e só pode ser observado com um telescópio. "É como uma centelha no espaço, como muitos dos asteroides. É preciso ter um telescópio decente para vê-lo. É apenas um ponto de luz, mas é um ponto de luz muito especial e talvez um dia nós cheguemos até lá", disse May.

Asteroides do rock. Além de Freddie Mercury e Brian May, outros grandes nomes do rock já haviam sido homenageados com nomes de asteroides. A lista inclui David Bowie, Jimi Hendrix, Frank Zappa, Elvis Presley, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Jim Morrison, Bruce Springsteen, Buddy Holly, Santana, Peter Gabriel, Jimmy Page, Stevie Wonder, Yoko Ono e Joe Satriani.

Também há diversos asteroides com nomes de bandas de rock, como The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Motörhead, Rolling Stones, Yes, Bee Gees, Creedence Clearwater Revival, ZZ Top.