Funeral de Stephen Hawking tem presença de amigos, familiares e centenas de fãs

Na manhã deste sábado, centenas de pessoas compareceram a Cambridge para prestar suas últimas homenagens ao cientista britânico Stephen Hawking, que morreu em 14 de março, aos 76 anos, depois de ter capturado a imaginação popular com seus escritos sobre espaço-tempo. Outras 500 personalidades acompanharam o funeral privado de Hawking, na igreja St. Mary The Great.

Ator Eddie Redmayne, que interpretou Hawking no drama biográfico de 2014 "A Teoria de Tudo", realizou uma leitura de Eclesiastes durante o velório. Houve também uma leitura do cosmólogo Martin Reese e tributos por parte de um dos filhos do cientista e de um ex-aluno.

+ Especialistas destacam importância de Hawking para pacientes com ELA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O sino em Great St. Mary's, como a igreja é conhecida localmente, tocou 76 vezes no início do velório. O funeral foi conduzido pelo reverendo Cally Hammond, reitor da universidade onde Hawking contribuiu durante 52 anos. As bandeiras foram baixadas para meio mastro em praticamente toda a cidade universitária de Cambridge em homenagem ao cientista.

Hawking, que sofria da doença de Lou Gehrig, ou esclerose lateral amiotrófica, era conhecido por sua pesquisa inovadora sobre buracos negros e outros fenômenos. Ele perseverou por décadas, escrevendo trabalhos inovadores, mesmo enquanto gradualmente perdia o controle de seus músculos.

+ Relembre frases marcantes de Stephen Hawking

Stephen Hawking também foi um autor de best-sellers e figura da cultura pop conhecida por sua aparição em vários programas e filmes. Ele será cremado em uma data posterior e suas cinzas serão enterradas na Abadia de Westminster, em Londres, perto dos restos mortais do colega cientista Isaac Newton.