Game online ajuda cientistas na busca por novos planetas

Gosta de jogos online? Já pensou em ajudar cientistas na busca por novos planetas enquanto se diverte? Essa é a proposta de Planet Hunters, um projeto da Universidade de Yale e do Zooniverse que pretende superar os mais poderosos computadores na caça por exoplanetas nos dados enviados pela sonda Kepler.

Game online 'Planet Hunters'

A aposta é a seguinte: os cientistas acreditam que os humanos podem ser mais eficientes que as máquinas nessa tarefa. No entanto, para analisar a enorme quantidade de dados da melhor maneira possível, o projeto recruta os chamados "cientistas-cidadãos" com a ajuda de uma interface de game online.

Com inúmeros cientistas-cidadãos "jogando" ao mesmo tempo, os possíveis exoplanetas encontrados entre os dados vão sendo classificados e essas informações são enviadas para a base de dados da universidade. Conforme as classificações se sobrepõe, quaisquer erros vão sendo corrigidos e o trabalho dos pesquisadores é facilitado.

Caso você descubra um novo planeta na Via-Láctea, os pesquisadores darão crédito à sua descoberta, por isso é importante fazer o cadastro no site antes de começar a jogar.

A sonda Kepler foi lançada em 2009 com o objetivo de usar a técnica do trânsito para detectar novos planetas que orbitem outras estrelas. Funciona assim: grandes planetas que passem pela sonda bloqueiam o brilho da estrela, fazendo com que ela escureça por algumas horas. A sonda então observa algumas estrelas em busca desse "escurecimento" que indica planetas em trânsito.

Embora os pesquisadores tenham desenvolvido algoritmos específicos para analisar a variação de luminosidade das estrelas, os cientistas acreditam que o cérebro humano perceba melhor essas mudanças, pois experimentos mostraram que quando pessoas trabalham juntas elas têm mais habilidade para discernir padrões e desvios (a identificação de desvios sendo crucial pois há muitos desafios e diferentes variáveis nesse trabalho).