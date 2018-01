Homem planeja realizar salto de altitude de 36.000 metros

Em algum momento deste ano, Felix Baumgartner pretende sair de uma cápsula elevada a 36.600 metros de altitude e saltar de volta para a superfície, tornando-se o primeiro ser humano a quebrar a barreira do som do lado de fora de um veículo. E ele diz que está com medo.

"Claro que sempre uso o medo a meu favor, para ganhar foco", disse Baumgartner, de 40 anos, que ficou conhecido ao planar 35 km sobre o Canal da Mancha com a ajuda de uma asa de 2 metros amarrada às costas, depois de saltar de uma altitude de 10 km em 2003.

O novo salto, patrocinado por uma empresa do setor de bebidas, ocorrerá numa data e local ainda não especificados, na América do Norte. A data e o lugar exatos dependerão de condições climáticas.

Um dos objetivos é quebrar o recorde de Joe Kittinger, que em 1960 saltou de uma altitude de 31.300 metros, realizando o salto de paraquedas mais alto, o mais longo período de queda livre e a maior velocidade de queda livre já obtidos por um ser humano.

Membros da equipe de Baumgartner insistem que a proeza terá valor científico, como o monitoramento dos efeitos da velocidade supersônica no organismo humano.

Kittinger, hoje com 81 anos, é um consultor do projeto. A ascensão do balão deverá levar três horas, e a queda está estimada em 21 minutos.