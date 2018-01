Homem que passou por transplante total de rosto tem alta hospitalar em Barcelona

O primeiro paciente a ser submetido com sucesso a um transplante total de rosto no mundo recebeu alta ontem do hospital Vall d"Hebron, em Barcelona, Espanha. Oscar, que não teve o nome completo divulgado, agradeceu aos médicos, que lhe permitiram ter "uma nova vida". Há quatro meses, Oscar, que se feriu com um tiro acidental, passou por uma cirurgia que durou 24 horas, na qual estiveram envolvidos 30 profissionais. Segundo o chefe da cirurgia plástica, Joan Barret, o mais complicado no período foi combater a rejeição. Antes da cirurgia, o paciente não conseguia respirar pelo nariz, comer e falar. Ele recuperou parte dos movimentos e sensibilidade.