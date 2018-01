Hospital Emílio Ribas alerta para o aumento de casos de caxumba no inverno

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, emitiu nesta quarta-feira, 18, um alerta para o risco de aumento de casos de caxumba no inverno.

A incidência da doença cresce consideravelmente nesta época do ano, informa o instituto, motivo pelo qual é preciso estar ainda mais atento aos seus sintomas. Em 2011, foram registrados em todo o Estado 89 casos de caxumba apenas entre junho e setembro, meses mais frios. O número é 18% maior que os 75 casos contabilizados na soma dos demais oito meses do ano.

A caxumba é caracterizada por febre alta e aumento das glândulas salivares próximas ao ouvido. Ela causa também dificuldade para mastigar ou salivar, com inchaço no rosto. Quando os sintomas forem percebidos, deve-se procurar um médico para evitar as complicações mais graves, recomenda o Emílio Ribas.

Se não tratada corretamente, a doença pode provocar meningite, surdez, orquite (inflamação nos testículos) e ooforite (inflamação nos ovários), com risco de esterilidade em ambos os sexos.

Altamente contagiosa, a caxumba é causada pelo vírus Paramyxovirus e transmitida por meio da saliva, do espirro ou da tosse.

O tratamento é feito com analgésicos, anti-inflamatórios e repouso. A vacina contra caxumba é parte da tríplice viral, usada também para imunizar sarampo e rubéola. Ela está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).