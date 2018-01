Hubble detecta galáxia prestes a tornar-se estéril

Galáxias por todo o Universo brilham com o nascimento de novas estrelas, mas para uma galáxia próxima, essa fase está quase encerrada.

Astrônomos surpreenderam-se ao descobrir que as atividades de formação de estrelas nas áreas externas de NGC 2976 estão virtualmente dormentes, porque cessaram há milhões de anos. Os fogos estão confinados a algumas áreas do interior da galáxia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Imagem da galáxia NGC 2976, com sua periferia tomada por estrelas mais antigas. HST/Nasa-ESA

A explicação seria a interação com um grupo próximo. Imagens do telescópio Espacial Hubble mostram que a formação de estrelas na galáxia começou a desaparecer na região externa à medida que parte do gás que a compõe era arrancado, e o restante caía em direção ao centro. Sem gás para alimentar a ignição, cada vez mais regiões da galáxia entraram em dormência.

"Astrônomos já acreditavam que encontros entre galáxias poderiam concentrar o gás no centro, mas essas observações do Hubble oferecem uma visão clara do fenômeno", explica Benjamin Williams, da Universidade de Washington vem Seattle. "Pegamos esta galáxia num momento interessante. Mais 500 milhões de anos e a festa provavelmente terá acabado".