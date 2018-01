IBGE deixará de apurar Pnad em 2013; Pnad contínua será novo formato

O IBGE deixará de apurar no ano que vem a versão anual da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). A PNAD tradicional será substituída pela PNAD contínua, com divulgações completas a cada trimestre e mais enxutas a cada mês, com dados relativos apenas à desocupação. O IBGE divulgou hoje a PNAD referente a 2011 e prepara-se para a versão 2012 da pesquisa, a última a ser divulgada no formato atual, que será conhecida em setembro do ano que vem.

"Desde outubro de 2011, a implantamos a Pnad contínua, que passará a fazer, mensalmente, o que a Pesquisa Mensal de Emprego faz. Então teremos trimestralmente uma divulgação mais agregada, com mais informações, e, mensalmente, o que a PME faz, os dados sobre desocupação", explicou Cimar Azeredo, gerente da Coordenação e Rendimento do IBGE.

Segundo Azeredo, a intenção é dar mais abrangência territorial aos dados do emprego e tornar mais dinâmica a divulgação das informações levantadas pela Pnad. "A grande crítica em relação à PME é não ser uma pesquisa nacional. E a maior crítica à Pnad é que ela não ter divulgações periódicas", lembrou o gerente do IBGE.

A PME no formato em que é divulgada atualmente abrange apenas seis regiões metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A pesquisa será divulgada no formato atual até dezembro de 2013. "A Pnad contínua pode começar a ser divulgada antes do fim da PME", completou o pesquisador.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com Azeredo, o novo formato de divulgação das informações sobre o emprego no País terá dados do nível de ocupação e a taxa de ocupação. "As informações sobre o rendimento estamos estudando ainda (se serão divulgadas mensalmente)", disse ele.