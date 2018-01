Ig Nobel premia estudo sobre escorregão em casca de banana

Ilustrações: Marcos Muller/Estadão

CAMBRIDGE - Em tempos de aquecimento global, ambientalistas vestidos como urso polar para alertar para o derretimento do Ártico estão por todo lado. Mas como será que uma legítima rena do Polo Norte reage ao ver alguém fantasiado de urso? A dúvida de uma dupla de pesquisadores da Noruega virou um trabalho científico e nesta quinta-feira, 18, rendeu-lhes um prêmio. Ou melhor, um anti-prêmio. Os pesquisadores foram laureados com o Ig Nobel, a sátira do prêmio Nobel.

Eigil Reimers e Sindre Eftestøl, da Universidade de Oslo, receberam com bom humor a honraria em uma disputada cerimônia no teatro Sander, na Universidade Harvard, em Cambridge (EUA). Munidos com ursinhos de pelúcia, eles mostraram imagens deles mesmos "fantasiados". Os pesquisadores reconheceram que não se pareciam muito com um urso, mas não contaram qual foi o resultado do encontro.

O prêmio, concedido há 24 anos pela revista Anais da Pesquisa Improvável, tem como premissa honrar pesquisas que primeiro fazem as pessoas rir e depois pensar. Nessa linha, nem tudo é esdrúxulo, mas certamente é curioso. É o caso da pesquisa que investigou se é mentalmente perigoso para um ser humano ter um gato. O trabalho, que ganhou o Ig Nobel de Saúde Pública, tinha um propósito sério e importante: analisar os riscos de contaminação por toxoplasmose, que podem causar inclusive depressão, de acordo com os autores. Jaroslav Flegr, da República Checa, que recebeu o prêmio, levou na esportiva e alertou: "Não coma solo contaminado por gatos".