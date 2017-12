Igreja Católica desculpa-se por abusos sexuais na Alemanha

O principal líder da Igreja Católica na Alemanha pediu desculpas a todas as vítimas de abuso sexual praticado por padres.

Papa salienta gravidade em encontro com bispos irlandeses

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bispo Reinhard Zollitsch, chefe da conferência episcopal alemã, condenou o abuso sexual de menores como um "crime hediondo".

Ele prometeu investigar a fundo todos os casos denunciados e cooperar com os promotores. O bispo também disse que tratará do assunto com o papa Bento XVI, durante uma reunião em Roma em março.

A declaração de Zollitsch, feita na abertura de uma reunião ordinária de bispos na cidade de Friburgo, marcou a primeira reação, em altos escalões da Igreja, à ampliação dos escândalos de abuso de crianças em escolas católicas do país.

Casos de abuso sexual foram revelados em pelo menos sete escolas e outras instituições católicas do país, noticiou a revista alemã Spiegel.