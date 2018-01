Igreja Mórmon decide construir templo em Fortaleza

Associated Press,

O presidente da Igreja Mórmon, Thomas S. Monson, anunciou planos para a construção de cinco novos templos da denominação no mundo, incluindo um em Fortaleza, no Brasil. Os demais estão previstos para Concepción, Chile; Sapporo, Japão; Brigham City e Fort Lauderdale, ambas cidades dos Estados Unidos.

O templo de Concepción será o segundo do Chile e o 15º da América Latina. No Brasil, onde o mormonismo tem mais de 1 milhão de seguidores, o templo de Fortaleza será o sétimo. O de Sapporo será o terceiro no Japão e o sexto da Ásia.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias conta com 130 templos em todo o mundo, a maioria nos Estados Unidos. Outros 16 são planejados ou já se encontram em obras.

A localização dos novos templos reflete o crescimento da igreja. De acordo com números recentes, haveria 13,8 milhões de mórmons no mundo.

"Gostaríamos que o maior número possível de membros tenha a oportunidade de comparecer ao templo sem precisar viajar distâncias excessivas", disse Monson. "Em todo o mundo, 83% de nossos membros vivem a 300 km de um templo".