Imagem da Nasa mostra superfície multicolorida de Plutão

Novos dados obtidos pela nave espacial norte-americana New Horizons e publicados nesta quinta-feira, 15, na revista Science mostram que a superfície de Plutão é diversa, contém montanhas, glaciares e uma atmosfera nebulosa, além de apresentar grande variedade de cores.

A imagem em cores publicada na Science e obtida com a Câmera de Imagem Visível Multi-Espectral (MVIC) da nave revela diversidade de cores na superfície do planeta anão, desde áreas avermelhadas e escuras no equador a zonas mais claras e azuladas en latitudes maiores.

Além disso, os dados demonstram a presença de montanhas, glaciares e uma atmosfera nebulosa que se estende por quase 200 quilômetros sobre a superfície.

"Sabíamos que a superfície de Plutão era heterogênea com base em dados obtidos sobre o terreno. Mas me surpreendeu ver uma cor de superfície tão espetacular e a diversidade geológica", indicou a astrônoma Silvia Protopapa, pesquisadora da Universidade de Maryland e membro da equipe da New Horizons.

A missão New Horizons da Nasa sobrevoou Plutão em 14 de julho e desde então está enviando dados e imagens do planeta anão à Terra.

Os novos dados publicados nesta quinta situam o raio de Plutão em 1.187 quilômetros (menor que a Lua da Terra) e revelam que o formato de coração que este corpo celeste apresenta em seu hemisfério Sul é um glaciar formado por gelo de monóxido de carbono. /EFE