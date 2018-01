Imagens da Nasa mostram cadeia de montanhas em Plutão

Depois de realizar um sobrevoo histórico de Plutão, na manhã desta terça-feira, 14, a nave New Horizons, da Nasa, começou a enviar as primeiras fotos realizadas durante o momento de máxima aproximação, a 12,5 mil quilômetros da superfície do planeta anão. Entre as descobertas estão uma cadeia de montanhas de cerca de 3,5 mil metros sobre a superfície congelada do planeta, que teriam se formado há mais de 100 milhões de anos.

As imagens inéditas de Plutão são enviadas na velocidade da luz, mas levam 4 horas e 25 minutos para atravessar os 4,77 bilhões de quilômetros até a Terra. As fotografias que chegarão nos próximos dias serão cada vez mais detalhadas.

Clique na imagem abaixo para abrir o infográfico: