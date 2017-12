Inpe divulga primeiras imagens captadas pelo satélite sino-brasileiro

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou, nesta terça-feira, 9, as primeiras imagens captadas pelo satélite sino-brasileiro CBERS-4, lançado na madrugada de domingo. As imagens foram produzidas na segunda-feira, sobre a região de Armação de Búzios (RJ), pela câmera multiespectral MUX - a primeira câmera para satélite inteiramente desenvolvida e produzida no Brasil.

Com 20 metros de resolução, a câmera MUX registra imagens nos espectros azul, verde, vermelho e infravermelho, em faixas distintas - o que permite seu uso para aplicações como o controle de recursos hídricos e florestais. De acordo com o Inpe, o projeto da câmera, que exigiu análises minuciosas e rigorosas, foi um dos mais sofisticados já realizados no País, considerando que o equipamento precisa suportar o ambiente hostil do espaço.

O CBERS-4 será usado para sensoriamento remoto, com várias aplicações, incluindo mapas de queimadas e monitoramento do desflorestamento da Amazônia, da expansão agrícola, até estudos na área de desenvolvimento urbano. O Inpe tem uma política de acesso livre às imagens do CBERS, que serão divulgadas gratuitamente a qualquer usuário pela internet.