Inscrições para o Curso Estado de Jornalismo vão até 5 de julho

Rio, com 66 e Minas, com 63 inscrições, são os estados, após São Paulo, que mais candidatos inscreveram até agora para a prova de seleção do 22º Curso Estado de Jornalismo, que será realizada dia 31 de julho. Dos 1185 jovens jornalistas que já se habilitaram às 30 vagas do programa, 65% são do sexo feminino.

O exame, com duração de três horas (das 9 às 12), constará de 50 questões de conhecimentos gerais, no sistema de múltipla escolha, e de um texto jornalístico, que deve ser redigido a partir de informações fornecidas pela prova. Ela será realizada no campus Vergueiro da Unip (Rua Apeninos, 267). As inscrições se encerram dia 5 de julho.

Do total de inscritos, 38% procedem da cidade de São Paulo; 38% de outros estados e 24% do Interior.

Promovido desde 1990 pelo Grupo Estado, o curso é o único programa do gênero reconhecido como extensão universitária pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra (Espanha). As inscrições terminam dia 5 para quem se forma este ano em jornalismo ou se graduou nessa habilitação em 2009 ou 2010.

O curso, gratuito como as inscrições, será realizado entre 1º de setembro e 9 de dezembro, em São Paulo, patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo. As inscrições são feitas pela internet http://www.estadao.com.br/talentos.