Instituto da UFRJ inaugura supercomputador 'econômico'

O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vai inaugurar na quarta-feira, 13, um novo supercomputador que deverá ser o mais eficiente do Brasil na relação entre consumo de energia e desempenho. O novo equipamento será utilizado para pesquisas em engenharia, energia, petróleo, mudanças climáticas e saúde.

Enquanto o maior supercomputador do Brasil - o Santos Dumont, do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) - consome tanta energia que corre o risco de ser desligado por falta de recursos para pagar a salgada conta de luz, a nova máquina da Coppe, embora não seja tão poderosa, foi desenhada para consumir pouca energia e para ter vida útil mais longa.

De acordo com Guilherme Travassos, professor de Engenharia de Sistemas e Computação da Coppe, que coordenou a instalação do novo equipamento, o supercomputador será o mais potente instalado em uma universidade federal e deverá quintuplicar a capacidade computacional dos projetos científicos da instituição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A maior parte das pesquisas feitas na Coppe dependem da potência computacional do instituto. Hoje, temos muitos estudos em andamento que estão limitados por esse fator. A nova máquina tem uma potência que nos atende muito bem e uma eficiência energégica fantástica. Provavelmente é o supercomputador mais eficiente do País", disse Travassos ao Estado.

De acordo com ele, o novo supercomputador foi desenhado com um sistema de monitoramento de automação e controle tão avançado, que não precisará funcionar 24 horas por dia, como ocorre com os centros de computação convencionais.

"Os centros convencionais são montados para funcionar 24 horas por dia e isso exige profissionais presentes o tempo todo. Nosso sistema de engenharia de automação é tão sofisticado que poderemos manter um regime de funcionamento de cinco dias por semana e oito horas por dia", afirmou Travassos.

Segundo Travassos, um dos fatores que garante a eficiência do supercomputador é seu sistema de refrigeração não-convencional, associado à operação remota garantida por um conjunto de sensores. A combinação de todos esses recursos produz um ambiente inteligente que também aumenta a vida útil do equipamento.

"A máquina está embutida junto ao sistema de ar condicionado de corredor frio. Essa máquinas são muito grandes e têm grande demanda de energia. Mas o nível de sofisticação dos controles é tão alto, que podemos fazer com que o supercomputador reduza o fluxo de consumo durante o horário de pico - quando a energia é cinco vezes mais cara", explicou.

Demanda reprimida. O supercomputador foi batizado de Lobo Carneiro, em homenagem ao engenheiro Fernando Lobo Carneiro, professor da UFRJ que participou da fundação da Coppe. A máquina, que tem capacidade para realizar 230 trilhões de operações matemáticas por segundo, teve custo total de R$ 10 milhões, financiados por um fundo controlado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

De acordo com Travassos, um comitê local da Coppe fará a gestão do uso da máquina e cerca de um terço do tempo de operação será dedicado a atender a demanda do instituto. Um terço atenderá os pesquisadores da UFRJ e um terço atenderá outros parceiros da instituição, incluindo projetos com empresas.

"Já temos uma fila para utilizar o supercomputador. Há uma demanda reprimida bastante grande", disse Travassos. Segundo ele, a máquina será usada para projetos de pesquisa que já estão em andamento, que incluem estudos para a otimização da matriz energética, para redimensionamento das linhas de transmissão do País e para desenvolver novas fontes de energia.

"Deverá ser utilizado também em pesquisas sobre mudanças climáticas e prevenção de desastres ambientais, na exploração de petróleo em águas profundas e no desenvolvimento de medicamentos e de vacinas como as da zika e da febre amarela", afirmou o professor.

Segundo Travassos, embora a eficiência - e não a potência - tenha sido o critério para a escolha do novo computador, a capacidade da máquina ainda é considerável. "É uma máquina robusta, com velocidade de operação de 226 teraflops, com capacidade de armazenamento de 720 terabytes em disco e com memória de 16 terabytes. A máquina conta com mais de 6 mil núcleos compostos por processadores Intel 2670v3. É uma plataforma bem contemporânea", disse.