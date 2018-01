Inteligência emocional aumenta a dedicação e satisfação no trabalho

JERUSALÉM - Os trabalhadores com maior inteligência emocional tem um compromisso e satisfação maior no trabalho do que seus pares, de acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira, 15, pela Universidade de Haifa, no norte de Israel.

"Os trabalhadores com maior nível de inteligência emocional dão valor para suas organizações. Eu não acho que demore muito para que a inteligência emocional seja incorporada em processos de seleção e treinamento, avaliação e decisões de promoção", afirmou o autor da pesquisa, Galit Meisler, em um comunicado da universidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Meisler entrevistou 809 funcionários e gerentes de quatro organizações, duas públicas e duas privadas, a fim de examinar o efeito da inteligência emocional no microcosmo do trabalho.

Sua principal conclusão: quanto maior a inteligência emocional, maior satisfação, empenho e sentido de justiça organizacional no trabalho.

Por isso, do outro lado da moeda, ou seja, falta de motivação, o desejo de mudar de empresa ou o trabalho feito às pressas para atender os prazos, prevalencem mais entre as pessoas com menor inteligência emocional.

Esta divisão não só prejudica o compromisso individual de cada empregado, mas também as relações hierárquicas dentro da empresa, qualifica o estudo, que recebeu o Prêmio Outstanding Doctoral da Political Science Association of Israel.

"Os trabalhadores com níveis mais altos da inteligência emocional são menos propensos a usar formas fortes e agressivas de persuasão, mas tentam convencer seus supervisores com táticas de influência mais delicadas", diz Meisler.