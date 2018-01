Inverno começa oficialmente nesta quarta

O inverno chega ao Brasil na noite desta quarta-feira, 20, com temperaturas dentro do esperado. No País, a estação, que incide sobre o hemisfério sul até a noite do dia 23 de setembro, deve ter temperaturas mínimas oscilando em torno dos 3ºC, em Campos do Jordão, Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, e máximas de 34,3°C em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nada fora do comum deve acontecer durante o inverno deste ano. A intensidade do frio pode variar de acordo com a força da massa de ar polar ao cruzar o território nacional, o que pode causar a precipitação de pedaços de gelo, de granizo e até mesmo de neve. Mas não é possível prever a neve com tanta antecedência - isso só pode ser feito a curto prazo, diz o Centro de Análise e Previsão do Tempo do Inmet.

O órgão também já prevê quais serão os índices máximos e mínimos médios para cada zona brasileira. O cálculo das temperaturas foi feito a partir das médias dos índices, para os meses de junho e julho.

A Região Sul deve registrar a menor temperatura média na Serra de Santa Catarina durante o mês de julho, com 5,7º. A máxima prevista é de 22,8°C no município de Urussanga, no sul catarinense.

A Região Centro-Oeste, por sua vez, deve registrar temperatura mínima média de 11,7ºC durante o mês de julho, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A máxima será de 32,8ºC, em Diamantino, no norte do Estado.

O Nordeste do País sentirá mais frio em julho em Santa Rita de Cássia, no extremo oeste baiano, com índice de 11,9ºC. Já a temperatura média mais alta da região será registrada nos termômetros de Floriano, no Piauí, que marcarão 33,8ºC.

O inverno na Região Norte deve ter temperatura mínima média de 15,4ºC em Palmas, no Tocantins, durante o mês de julho. As altas para a região ficam em 34,3ºC, em Conceição do Araguaia, no Pará.

Além das cidades que ficam na serra de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, a menor temperatura média prevista para todo o País deve ser em Campos do Jordão, interior de São Paulo, que pode chegar a marcar 3ºC em julho. Já a máxima para o Sudeste ficará em torno dos 32,8, no oeste de Minas Gerais, no município de São Francisco.