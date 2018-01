Itália veta pagamentos de cartões no Vaticano preocupada com transparência

Uma fonte próxima ao Banco da Itália disse que o banco central negou em dezembro uma permissão para o Deutsche Bank Italy, o provedor anterior de serviços de pagamento eletrônico do Vaticano, porque a Santa Sé não tinha controle contra a lavagem de dinheiro e falhas.

"O Banco da Itália não pode dar a autorização porque o Vaticano, além de não respeitar a regulamentação de lavagem de dinheiro, não tinha os pré-requisitos legais. Isto é, ele não tinha legislação bancária e financeira e supervisão adequada", disse a fonte.

A operação italiana do Deutsche Bank precisa da aprovação do Banco da Itália para fornecer o serviço de cartão de crédito segundo as regulamentações bancárias italianas.

O Vaticano lutou para se desvencilhar da reputação de falta de transparência financeira que data de 1982, quando Roberto Calvi, um italiano conhecido como "banqueiro de Deus" por suas relações com o Vaticano, foi encontrado enforcado sob a Ponte Blackfriars em Londres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2012, um relatório da Moneyval, um comitê apoiado pelo Conselho da Europa, descobriu graves falhas no banco do Vaticano, ou Instituto para as Obras da Religião, e pediu que ele reforçasse medidas para evitar a lavagem de dinheiro e aumentasse a transparência.

"O Banco da Itália não aprovou o pedido do Deutsche Bank por uma licença porque a Itália não vê o Vaticano como um país totalmente compatível sob as regras da lavagem de dinheiro", disse à Reuters outra fonte próxima à questão.

Um comunicado do Vaticano disse apenas que seu acordo com um banco que previamente havia apoiado o pagamento de pontos-de-venda havia expirado. Disse que negociações estavam sendo feitas com outros provedores do serviço e que a interrupção dos pagamentos eletrônicos devia ser de "curta duração".

O Vaticano não deu mais declarações. O Deutsche Bank e o Banco da Itália também não responderam a pedidos para uma declaração sobre a questão.