Japão lança foguete com sonda para Vênus e protótipo de vela solar

A agência espacial japonesa, a Jaxa, lançou no início da noite desta quinta-feira - início da manhã de sexta, no horário japonês - a sonda espacial Planet-C, ou Akatsuki, para estudar a meteorologia do planeta Vênus. A missão se segue à bem-sucedida sonda Selene-Kaguya, que orbitou a Lua entre 2007 e 2008, e ao fracasso da Planet-B, que não conseguiu chegar a Marte e entrou em órbita do Sol em 2003.

O lançamento, que estava previsto originalmente para segunda-feira, mas acabou adiado por causa do mau tempo, foi feito por um foguete H-2A, de fabricação japonesa, a partir da ilha de Tanegashima, no sul do arquipélago japonês.

O planeta Vênus tem praticamente o mesmo tamanho e massa da Terra, mas condições ambientais radicalmente diferentes: a temperatura na superfície é de mais de 400º C, e a pressão atmosférica chega a ser 100 vezes a terrestre - comparável à pressão de 1 km no fundo do mar.

Segundo a Jaxa, um dos objetivos da missão é ajudar a esclarecer a causa dessas diferenças, o que pode trazer pistas para a compreensão da origem da Terra e dos processos climáticos em nosso planeta.

A sonda vai entrar em órbita elíptica alongada, indo de 300 km a 80.000 km da superfície de Vênus. Os pesquisadores acreditam que a grande variação entre a aproximação máxima e mínima permitirá combinar observações da superfície, da atmosfera e do fluxo de partículas que se soltam do planeta e migram para o espaço.

Outro objetivo da Akatsuki, que se valerá de sensores infravermelhos para enxergar abaixo da densa camada de nuvens que oculta a superfície, é estudar os ventos que sopram, em Vênus, a uma velocidade superior à da própria rotação do globo. Essa chamada "super-rotação" da atmosfera ainda é um fenômeno inexplicado.

Além disso, a Planet-C buscará confirmar a presença de vulcões ativos em Vênus. Até agora, esse tipo de atividade geológica só foi confirmado a Terra e em Io, uma lua de Júpiter.

Ikaros

Junto com a Akatsuki, o foguete H-2A transporta também a vela espacial Ikaros, um protótipo de nave espacial movida pela pressão da luz solar.

A abertura da vela quadrada de 4,5 metros de lado e 7 milésimos de milímetro ocorrerá algumas semanas após a chegada da nave ao espaço.

Além da propulsão por luz, a vela contém ainda células solares para converter energia solar em eletricidade,

Se essa combinação de tecnologias funcionar, o Japão pretende usá-la para enviar uma missão futura ao planeta Júpiter.