Jornal do Vaticano lança suplemento feminino

O jornal Osservatore Romano, do Vaticano, lançou nesta quinta-feira, 31, o suplemento feminino "Mulheres, Igreja e Mundo", de quatro páginas em cores, que terá circulação mensal. A diretora do suplemento é a editorialista Lucceta Scaraffia, docente de História Contemporânea na Universidade La Sapienza, de Roma.

"Seria uma perda para o Osservatore Romano se as mulheres estivessem presentes somente uma vez por mês, mas o jornal dará a palavra a elas todos os dias", disse o diretor do diário do Vaticano, Giovanni Maria Vian. Segundo ele, o objetivo do suplemento do Osservatore é alargar o olhar e o horizonte do jornal da Santa Sé.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor do jornal observou que nos últimos cem anos as mulheres ampliaram seu espaço na Igreja, tanto assim que o papa Paulo VI, numa decisão surpreendente, convidou um grupo de mulheres a particiar do Concílio Ecumênico Vaticano II.

A primeira ediçao do suplemento feminino traz uma entrevista com a presidente do Movimento dos Focolares, Maria Voce, e reportagens sobre mulheres vítimas do extermínio nazista e de freiras que salvam as "novas escravas" ou mulheres exploradas em diversos campos, particularmente o sexual.