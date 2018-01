Manobra inédita é bem-sucedida e Discovery chega à ISS

O ônibus espacial Discovery conseguiu se ligar à Estação Espacial Internacional (ISS) às 21h54 deste domingo (hora de Brasília) usando apenas seus grandes jatos principais para manobrar. Os jatos de menor potência - usados para realizar ajustes finos da trajetória e velocidade da nave - não estavam disponíveis para a manobra, depois que um deles apresentou vazamento após a decolagem.

Os astronautas também são treinados para realizar a manobra de atracagem exclusivamente por meio dos jatos principais, mas ela nunca havia sido tentada fora dos simuladores, o que tornou a missão ainda mais desafiadora para o comandante do Discovery, Rick Sturckow. A nave e a ISS encontraram-se a uma altitude de 322 quilômetros.

O ônibus espacial e sua tripulação de sete astronautas levam várias toneladas de material à ISS, entre suprimentos e equipamento científico. Os astronautas t~em ainda três caminhadas espaciais programadas, para executar atividades de manutenção da estação.

A despeito do problemas com os jatos, o Discovery parece ter resistido bem ao lançamento. Análise preliminar de imagens e dados da decolagem não revelam danos à blindagem da nave, diz a Nasa. Foi uma brecha nessa blindagem, aberta durante o lançamento, que levou á destruição do ônibus espacial Columbia durante a reentrada na atmosfera, em 2003.

(com Associated Press)