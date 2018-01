Matrículas dos aprovados no Sisu começam hoje

Começa nesta sexta-feira, 29, o prazo para a matrícula dos estudantes aprovados em primeira chamada nas instituições para onde foram selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo vai até 9 de julho.

Uma segunda chamada está prevista para 13 de julho e os aprovados podem efetuar a matrícula entre 17 e 18 do mesmo mês. Quem não for selecionado em nenhuma das duas chamadas poderá participar de uma lista de espera que será utilizada pelas instituições para preencher vagas remanescentes.

Para o segundo semestre de 2012 foram oferecidas 30 mil vagas, que foram disputadas pelos estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011. O sistema registrou 642 mil inscrições em 2012, sendo que cada aluno pode escolher até duas opções de curso.

O Sisu é uma ferramenta criada pelo Ministério da Educação (MEC) para unificar a oferta de vagas em universidades federais por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que substituiu o vestibular tradicional de algumas instituições. Puderam disputar as vagas desta edição os estudantes que fizeram a prova em 2011.