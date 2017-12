Mau tempo adia lançamento da Endeavour para viagem à ISS

Com o céu da Flórida encoberto, a agência espacial americana (Nasa) decidiu adiar o lançamento da nave Endeavour à Estação Espacial Internacional (ISS), programado para este domingo, 7.

O ônibus espacial faria uma missão de 13 dias para instalar um módulo que ampliará o espaço de trabalho na ISS. Em comunicado, a Nasa informa que, de acordo com as condições climáticas, a tentativa poderá ser repetida já na segunda-feira, às 7h14 do horário de Brasília.

A Endeavour deverá permanecer dois dias na órbita terrestre antes de se dirigir à ISS, que gira a quase 400 quilômetros do planeta. O ônibus espacial decolará do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

"Tentamos fazer o lançamento, mas realmente as condições meteorológicas eram muito instáveis e não nos sentíamos seguros", disse o diretor de lançamento, Mike Leinbach. "Por isso, adiamos a decolagem em 24 horas", finalizou.