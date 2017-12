Médico que promete transplante de cabeças quer também intervenção em cérebros

VIENA - O neurocirurgião italiano Sergio Canavero, conhecido pela sua proposta de realizar um transplante de cabeça, anunciou nesta sexta-feira, 17, em Viena, que sua próxima ideia será transplantar um cérebro, mas não quis dar mais detalhes sobre o projeto.

Canavero lançou nesta sexta-feira na capital austríaca o seu livro Medicus Magnus e garantiu que dará mais informação sobre o assunto nos próximos meses, segundo a agência APA.

O médico italiano, muito criticado pela comunidade médica internacional, contou que a ideia de transplantar um cérebro é anterior à do transplante de cabeça. Sobre este último, do qual vem falando há vários anos, Canavaro revelou que será executado em breve.

No início de 2015, Valeri Spiridonov, um cidadão russo que sofre de atrofia muscular espinhal, ofereceu-se como voluntário para se submeter a essa intervenção. Agora, no entanto, Canavero afirma que será um paciente chinês que vai receber o primeiro transplante de cabeça no primeiro semestre de 2018, segundo o jornal austríaco Österreich.

"Pela primeira vez na história da humanidade temos tecnologia para isso", afirmou Canavaro ao periódico.

A operação será executada na cidade chinesa de Harbin com uma equipe de especialistas chineses, afirmou o neurocirurgião.

De fato, o médico afirmou que já realizou um primeiro teste de transplante de corpos que durou 18 horas, em vez das 36 planejadas, mas também não quis dar mais detalhes sobre a intervenção, segundo a APA. /EFE