Menino ganha prótese de mão feita em impressora 3D

O menino Xiaocheng, de 6 anos, ganhou uma prótese de mão feita em uma impressora 3D. O objeto foi dado por um hospital em Wuahn, na província chinesa de Hubei.

A mão em três dimensões levou sete horas para ser feita. Depois de alguns testes, o menino já estava apto para segurar objetos leves com a prótese. Xiaocheng teve sua mão esquerda parcialmente amputada, após um acidente de carro quando tinha 4 anos.

Outro caso. Em abril deste ano, a menina Faith Lennox, de 7 anos, que perdeu a mão esquerda com apenas 9 meses de idade, experimentou usar uma mão produzida por uma impressora 3D e aprovou a ideia.

"É muito legal!", disse a garota com um sorriso no rosto, cercada por computadores de alta tecnologia no Buil It Workspace, na Califórnia. /REUTERS