Mensagem enviada em uma garrafa é respondida via Facebook

Um belga que lançou uma garrafa ao mar com uma mensagem dentro recebeu uma resposta 33 anos mais tarde, através da rede social Facebook.

Olivier Vandewalle passava suas férias navegando pelas costas britânicas quando arrancou uma página de seu caderno e decidiu contar sua aventura.

"Eu sou um menino de 14 anos e vivo na Bélgica.

Não sei se você é uma criança, uma mulher ou um homem. Navego em um barco de 18 metros. Seu nome é Tamaris. Ao mesmo tempo em que escrevo esta carta acabamos de passar por Portland Bill, no litoral sul da Inglaterra. Partimos esta amanhã", dizia a mensagem.

A britânica Lorena Yates encontrou a mensagem na garrafa em Swanage, no sul da Inglaterra.

A inglesa não teve dúvidas e, com os únicos dados que tinha, o nome e o lugar de origem do autor da mensagem, decidiu buscá-lo no Facebook. Trinta e três anos depois, a mensagem recebeu uma resposta através da internet.

Quando o belga leu a contribuição de Lorena em seu perfil não sabia de que ela estava falando, mas, uma vez que ela mencionou o nome do barco, lembrou-se da mensagem que enviara quando era um adolescente.