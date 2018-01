Meteorito encontrado em Marte dá pista sobre o planeta

O jipe-robô Opportunity, da Nasa, está investigando um meteorito metálico encontrado em Marte do tamanho de uma melancia que está se mostrando uma fonte de informações sobre o passado do meio ambiente do planeta.

Robô da Nasa descobre possível meteorito no solo de Marte

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rocha, chamada "Block Island", é maior que todos os outros meteoritos já encontrados em Marte. Cientistas calculam que tem massa demais para ter se chocado com o solo sem desintegrar-se, a menos que Marte tivesse, na época da colisão, uma atmosfera muito mais densa. A atmosfera atua como um freio na queda de meteoros.

Novos estudos poderão fornecer mais dados, a partir da análise de como o clima marciano afetou a rocha desde a época de sua queda.

Imagem colorizada pela Nasa mostra meteorito e cabeça do robô. Nasa

Há duas semanas, o Opportunity já havia se afastado cerca de 200 metros do meteorito quando cientistas encontraram, no arquivo de imagens geradas pelo robô, a foto de uma rocha de 60 centímetros de comprimento e de uma cor distinta do restante da paisagem. A equipe responsável pelo controle do Opportunity decidiu mandá-lo dar meia volta e tocar Block Island com seu braço robótico.

"Não há dúvida de que se trata de um meteorito de ferro-níquel", disse, em nota, Ralf Gellert, da Universidade de Guelph, no Canadá. Ele lidera a equipe que cuida do espectrômetro de partículas alfa e raios X, o instrumento usado para identificar os elementos da rocha. "Já investigamos diversos pontos que mostraram variações na composição da superfície. Isso pode nos dizer se, e quando, o metal foi modificado, desde que chegou a Marte".

Imagens microscópicas mostraram um padrão triangular na textura de Block Island, que combina com padrões comuns em meteoritos de ferro-níquel encontrados na Terra. "Normalmente, esse padrão aparece quando o meteorito é cortado, polido ou marcado com ácido", disse outro membro da equipe do robô, Tim McCoy. "às vezes, aparece na superfície de meteoritos erodidos pela areia em desertos"

Opportunity já havia encontrado outro meteorito de ferro-níquel, chamado "Heat Shield Rock", em 2004.

Com mais de meia tonelada, Block Island tem cerca de dez vezes a massa de Heat Shield, e é grande demais para ter pousado intacto sem muito mais frenagem que a atmosfera atual de Marte pode oferecer.