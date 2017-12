Meteoro sobre o Lago Michigan ilumina o céu nos EUA; veja o vídeo

GREEN BAY - Um meteoro sobre o Lago Michigan iluminou o céu na madrugada desta segunda-feira, 6, no Meio-Oeste dos Estados Unidos. Câmeras de viaturas policiais dos Estados de Wisconsin e Illinois registraram a bola de fogo no céu escuro por volta de 1h30. Veja o vídeo abaixo:

Além de Illinois e Wisconsin, a Sociedade Americana de Meteorologia observou o fenômeno em Indiana, Michigan e outros Estados.

O meteorologista Jeff Last, da unidade de Green Bay, em Wisconsin, do Serviço Nacional do Clima, disse que o meteoro foi acompanhado por um estrondo sonoro que abalou casas na região.

Last afirmou ainda que o radar mostrou o meteoro passando sobre o Lago Michigan, mas não se sabe se ele caiu na água ou se quebrou no céu. /AP