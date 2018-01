Modificação celular pode bloquear HIV

Pesquisadores espanhóis afirmam que a modificação da rigidez da membrana celular dos linfócitos T, glóbulos brancos que atuam na imunidade a doenças, pode reduzir o grau de infecção pelo HIV e até impedir sua entrada nas células. O trabalho, publicado na revista Chemistry and Biology por cientistas de várias instituições do país, como a Universidade do País Basco, foi feito em culturas de células em laboratório.