Módulo de sonda espacial aterrissa em cometa pela 1ª vez

“Os cometas também são repletos de compostos orgânicos e existe a hipótese de que a vida tenha surgido na Terra a partir da queda desses objetos. Estudando os gases, poeira, estrutura do núcleo e materiais orgânicos no cometa, a missão poderá desvendar a história da evolução do Sistema Solar”, disse.

Segundo Küppers, a probabilidade de sucesso da missão era de 50%, porque o formato inusitado do Tchuri e sua baixa gravidade dificultavam o pouso. Segundo ele, havia a possibilidade de o módulo ricochetear, em vez de se fixar, ou errar o alvo e se perder no espaço.

Pouso. O local onde o módulo pousou foi batizado de Agilkia. Havia sido escolhido apenas seis semanas após as primeiras imagens do Tchuri, coletadas pela Rosetta a partir de 30 a 100 quilômetros de distância. O cometa, cujo lobo maior tem cerca de 4 quilômetros, tem superfície cheia de pedregulhos, penhascos, precipícios e poços, com jatos de gás e poeira.

“Foram décadas de preparação para conseguirmos esse resultado. A viagem da Rosetta, desde 2004, foi um desafio técnico e operacional, que exigiu inovação e um trabalho de equipe extraordinário. Estamos extremamente felizes. Com certeza vamos fazer uma festa hoje.”

Comemorado em todo o mundo, o feito ganhou um doodle (logotipo especial e temporário do Google) em sua homenagem.

Antes do pouso, no entanto, a equipe da ESA viveu sete horas de tensão, enquanto o módulo, após se desprender da Rosetta, desceu em queda livre em direção ao cometa. Não havia como interferir no rumo do Philae, cujos comandos de aterrissagem são pré-programados.

Em seguida, surgiu outra preocupação: o sistema de arpões programado para fixar o módulo na superfície do cometa não funcionou. A ESA informou que isso não deverá comprometer a missão, já que o contato com o módulo não foi interrompido e as primeiras experiências já começaram.