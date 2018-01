Morre Marcos Bassi

Um dos maiores especialistas em carnes no país, Marcos Bassi morreu hoje à tarde no Hospital Sírio Libanês. Ele lutava contra um câncer de pulmão. O velório será na rua São Carlos do Pinhal, 376.

Marcos Guardabassi era dono do restaurante Templo da Carne, no Bixiga. Começou como ambulante, vendendo dobradinha. Foi açougueiro e acabou se tornando um grande churrasqueiro.

Criador do bom-bom de alcatra, foi ele que dignificou a fraldinha. Era um técnico e aprimorou as técnicas de assar.