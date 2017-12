Morre Suso Cecchi d''Amico, roteirista de obras-primas do cinema italiano Morreu ontem em Roma a roteirista Suso Cecchi d"Amico, aos 96 anos. Filha do escritor e crítico Emilio Cecchi, trabalhou em mais de cem filmes durante seis décadas, a partir do fim da 2.ª Guerra. Um de seus primeiros trabalhos, Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio De Sica, tornou-se um dos maiores clássicos do neorrealismo. Mas a mais importante parceria da roteirista foi com o diretor Lucchino Visconti, em obras-primas como Rocco e Seus Irmãos e O Leopardo. Ela recebeu um Leão de Ouro em Veneza pelo conjunto da obra, em 1994. Seu último trabalho é de 2006. O funeral será amanhã.