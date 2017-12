Mulher que agrediu o papa Bento XVI é hospitalizada

A mulher que agrediu o papa Bento XVI antes da Missa do Galo na noite de quinta, 24, foi hospitalizada, segundo informou nesta sexta o porta-voz do Vaticano Federico Lombardi. O cardeal que também foi atingido por ela terá que ser submetido a uma cirurgia.

Veja também:

A mulher, que foi identificada como Susanna Maiolo, de 25 anos e nacionalidade ítalo-suiça, foi "internada por sofrer de problemas psíquicos", disse Lombardi. É a mesma que burlou a segurança do pontífice em uma cerimônia no ano passado, disse um funcionário do Vaticano. Ao final da Missa do Galo de 2008, Susanna pulou a barreira de proteção e chegou perto do papa, mas foi rapidamente imobilizada pelos guardas de segurança. Em ambas as ocasiões a mulher usava um casaco vermelho.

Assista ao vídeo que captura o momento do ataque ao papa:

Ontem, o papa sofreu uma queda quando Susanna tentou agarrá-lo, fazendo-o perder o equilíbrio, mas após o incidente o padre Ciro Benedettini disse que o pontífice se levantou rapidamente e não sofreu nenhum ferimento. Bento XVI, 82, continuou calmamente o seu percurso até o altar e deu início à Missa do Galo. O papa quebrou a tradição este ano e celebrou a missa antes da meia-noite, segundo informou o Vaticano, em razão de sua idade avançada.

Bento XVI está "bem" e vai pronunciar hoje a Mensagem de Natal e dará a bênção Urbi et Orbi, ao meio-dia do balcão da Basílica que dá para a Praça São Pedro, como estava previsto, assegurou o porta-voz.

"Vocês poderão ver que o Sumo Pontífice está bem", acrescentou, ao recordar que a bênção é pronunciada em cerca de sessenta línguas. "O que aconteceu não é o fim do mundo, comentou, ao referir-se à agressão.

Ao tentar alcançar o papa, Susanna derrubou no chão também o cardeal francês Roger Etchegaray, de 87 anos, que fazia parte da procissão, e que teve de ser hospitalizado na Policlínica Gemelli, de Roma.

O porta-voz do Vaticano disse hoje que o cardeal terá que ser operado do fêmur. Lombardi assegurou que as condições de Etchegaray são "boas".

(Atualizada às 16h50 para acréscimo de informações)