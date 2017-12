Mulher que empurrou papa diz que não queria machucá-lo

A mulher que jogou no chão o papa Bento XVI durante a Missa do Galo, rezada na Basílica de São Pedro na noite de quinta-feira, garantiu que "não queria fazer" mal ao pontífice.

"Não queria causar danos ao Santo Padre", afirmou Susanna Maiolo, de 25 anos, aos médicos que a atenderam na ala psiquiátrica do Hospital Santo Spirito, em Roma, perto do Vaticano, destacou a imprensa italiana neste sábado, 26.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo informações, os médicos que trataram a moça asseguraram que ela é uma pessoa com transtornos "psíquicos" e "pensamentos instáveis". Foram estes problemas que a levaram a se aproximar do papa na Missa do Galo deste ano e também na de 2008.

Após um primeiro atendimento no Hospital Santo Spirito, a mulher, que tem nacionalidade suíça e italiana, foi transferida para um centro especializado em psiquiatria nos arredores de Roma.

Assim como no ano passado, Maiolo veio da Suíça, onde vive, até Roma só para assistir à Missa do Galo.