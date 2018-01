Na última aparição na Praça São Pedro, papa discursa em português

Em sua última audiência geral na Praça São Pedro antes deixar o pontificado, no Vaticano, nesta quarta-feira, 27, o papa Bento XVI fez questão de saudar os fiéis em diversos idiomas e discursou para os católicos também em português. Foi a última vez que ele se dirigiu ao público na praça, uma vez que sairá do cargo em definitivo nesta quinta-feira, 28. No papamóvel, ele acenou para os fiéis e foi ovacionado pela multidão que o acompanhava. Segundo a polícia italiana, cerca de 150 mil pessoas estiveram no local para ouvir a fala do pontífice.

Abaixo, a íntegra do discurso do pontífice na língua portuguesa:

"Queridos irmãos e irmãs,

No dia 19 de Abril de 2005, quando abracei o ministério petrino, disse ao Senhor: "É um peso grande que colocais aos meus ombros! Mas, se mo pedis, confiado na vossa palavra, lançarei as redes, seguro de que me guiareis". E, nestes quase oito anos, sempre senti que, na barca, está o Senhor; e sempre soube que a barca da Igreja não é minha, não é nossa, mas do Senhor. Entretanto não é só a Deus que quero agradecer neste momento. Um Papa não está sozinho na condução da barca de Pedro, embora lhe caiba a primeira responsabilidade; e o Senhor colocou ao meu lado muitas pessoas que me ajudaram e sustentaram.

Porém, sentindo que as minhas forças tinham diminuído, pedi a Deus com insistência que me iluminasse com a sua luz para tomar a decisão mais justa, não para o meu bem, mas para o bem da Igreja. Dei este passo com plena consciência da sua gravidade e inovação, mas com uma profunda serenidade de espírito.

Amados peregrinos de língua portuguesa, agradeço-vos o respeito e a compreensão com que acolhestes a minha decisão. Continuarei a acompanhar o caminho da Igreja, na oração e na reflexão, com a mesma dedicação ao Senhor e à sua Esposa que vivi até agora e quero viver sempre. Peço que vos recordeis de mim diante de Deus e sobretudo que rezeis pelos Cardeais chamados a escolher o novo Sucessor do Apóstolo Pedro. Confio-vos ao Senhor, e a todos concedo a Bênção Apostólica."