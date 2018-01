Nasa autoriza lançamento de ônibus espacial na madrugada

Associated Press,

A Nasa resolveu o problema com uma válvula do ônibus espacial Discovery e pretende realizar o lançamento da nave na madrugada de sábado, 29.

Nasa tentará lançar ônibus espacial Discovery nesta madrugada

Será a terceira tentativa de enviar o Discovery à Estação Espacial Internacional (ISS) com uma carga de suprimentos. O abastecimento do ônibus espacial com combustível - hidrogênio líquido - ocorre na tarde de sexta-feira, 28.

Meteorologistas preveem 60% de chance de que o tempo seja favorável para a decolagem. Trovoadas são uma fonte de preocupação para o lançamento, previsto para a 00h59 da manhã de sábado (horário de Brasília).

O Discovery e sua tripulação de sete astronautas haviam tentado partir na terça-feira, mas tempestades impediram o lançamento. Depois, um defeito na válvula de hidrogênio impediu o lançamento marcado para a última quarta-feira.