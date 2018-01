Nasa define lançamento do Discovery para o dia 25

Os técnicos da Nasa fixaram para a próxima terça-feira o lançamento do ônibus espacial Discovery, que partirá em uma missão de 13 dias para a Estação Espacial Internacional (ISS).

A Nasa informou que os sete astronautas do Discovery chegarão ao Centro Espacial Kennedy, no sul da Flórida, para iniciar os preparativos do lançamento, que acontecerá às 2h36 de Brasília da terça-feira, se não houver contratempos.

Os astronautas levarão no Discovery o módulo Leonardo, com mantimentos para a Estação Espacial Internacional, que orbita a cerca de 385 quilômetros da Terra com seis astronautas a bordo.

Entre os sete tripulantes do Discovery, está Nicole Stott, que ficará na ISS por vários meses em substituição a Tim Kopra, que retornará à Terra.

Entre outros equipamentos e mantimentos para a ISS, o Discovery levará uma máquina para exercícios.

A tripulação do Discovery inclui os astronautas José Hernández, John Olivas e o sueco Christer Fuglesang, este último da Agência Espacial Europeia (ESA).