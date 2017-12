Nasa estuda ordenar quarta caminhada espacial à Estação Espacial

A Nasa (agência espacial americana) confirmou nesta quinta-feira, 15, que estuda ordenar uma quarta caminhada para a missão da nave "Discovery" à Estação Espacial Internacional (ISS).

"Até agora não se decidiu nada, mas é possível que uma posição seja tomada esta noite", disse à Agência Efe uma porta-voz do controle da missão, no Centro Espacial Johnson, em Houston (Texas).

Fontes da Nasa disseram que a caminhada espacial, não programada inicialmente, teria como objetivo reparar uma válvula travada que pode interromper algum sistema da ISS.

A válvula é parte do sistema de resfriamento que regula a temperatura dos sistemas na ISS e está fechada desde a quinta-feira da semana passada.

A missão, originalmente de 13 dias, foi estendida por um dia mais e terminará na próxima segunda-feira com o retorno da nave ao Centro Espacial Kennedy.

O adiamento do retorno do "Discovery" foi decidido para completar a revisão da proteção térmica do ônibus espacial.