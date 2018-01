Nasa lança jogo em que usuário ajudará a explorar Marte

Tela do jogo pelo qual os internautas poderão colaborar na exploração de Marte. (Foto: Reprodução)

NOVA YORK - A agência espacial americana, Nasa, lançou na internet um jogo que permite ao usuário se divertir e ao mesmo tempo ajudar a consolidar o conhecimento sobre Marte, explorando centenas de milhares de imagens enviadas do Planeta Vermelho à Terra ao longo de quase 50 anos. Em um dos jogos, que está online no site Be A Martian - literalmente, "Seja Um Marciano" -, os participantes ganham pontos por ajudar a agência espacial a examinar e organizar as imagens para criar um mapa mais completo do planeta.

Em outro, usuários contam crateras formadas por impactos com outros corpos celestes para ajudar a construir uma melhor compreensão da idade das rochas da superfície marciana.

Segundo os cientistas, o volume de imagens e informações enviadas de Marte desde os anos 1960 é tão grande que só com a ajuda do público será possível revisar todo o material. Eles esperam que o envolvimento de internautas ajude a agência a realizar descobertas.

"Precisamos muito de uma nova geração de exploradores. Há muitas informações chegando de Marte", disse Michelle Viotti, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, que supervisiona a missão marciana. "É muito importante ter mais gente analisando os dados, classificando-os e ajudando a entender o significado deles."

Um porta-voz da empresa disse que "a beleza desse tipo de experiência é que não apenas ensina às pessoas sobre Marte e sobre o trabalho da Nasa lá, mas envolve um grande número de pessoas na solução de desafios que os computadores não conseguem solucionar sozinhos". O site foi desenvolvido na plataforma Windows Azure, da gigante de informática Microsoft.