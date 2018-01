Nasa mostra imagem dos EUA sob neve; veja fotos do frio pelo mundo

O satélite da Nasa capturou uma imagem do leste dos Estados Unidos coberto de neve. Na foto, divulgada nesta sexta-feira, 20, os Estados norte-americanos parecem estar dentro de um congelador. Além da capa de neve, massas de ar do Ártico e da Sibéria se instalaram em todo a costa leste do país, fazendo com que a temperatura, que já estava baixa, alcançasse recordes negativos em várias regiões.

Em Louisville, Kentucky, as temperaturas caíram para -6F (o que corresponde a -21ºC), batendo o antigo recorde de 0F (-17ºC). Enquanto isso, Richmond, também em Kentucky chegou a -32F (-35ºC).

Vários recordes também foram quebrados na Geórgia. Em Macon, a temperatura caiu para 18F (-7ºC), batendo o recorde anterior de 21F (-6ºC), de 1958. Athens registrou 14F (-10ºC), superando a menor temperatura registrada até então, de 18F (-7ºC), em 1958.

Veja imagens do frio pelo mundo: