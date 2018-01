Nasa planeja missão externa de emergência na Estação Espacial Internacional

Uma dupla de astronautas realizará uma caminhada de emergência pelo lado de fora da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) na próxima terça-feira para repor um sistema com falha, um dos dois que controlam importantes sistemas dos Estados Unidos abordo do posto em órbita. A informação foi confirmada pela Agência Espacial Norte-Americana (Nasa, na sigla em inglês) neste domingo, 21.

O aparelho principal apresentou erros na manhã deste sábado, 20, deixando o laboratório de US$ 100 bilhões (R$ 325,51 bilhões) funcionando com um sistema substituto responsável por controlar a operação de energia solar, radiadores, sistema de arrefecimento e outros equipamentos.

Em nota, a Nasa afirmou que em nenhum momento os cinco tripulantes da estação estiveram em perigo. Atualmente, estão em órbita os norte-americanos Jack Fischer e Peggy Whitson, os russos Oleg Novitskiy e Fyodor Yurchikhin e o francês Thomas Pesquet.

A Nasa espera confirmar até o final deste domingo quais astronautas farão a caminhada de cerca de duas horas e quando exatamente a missão será realizada.

De acordo com o porta-voz Dan Huot, Peggy Whitson, a comandante da estação, montou e testou uma caixa de peças de reposição para trocar o equipamento em mau funcionamento, o qual havia sido instalado em uma missão externa em 30 de março.

A última caminhada de emergência realizada pelo lado de fora da ISS aconteceu em dezembro de 2015, quando dois astronautas norte-americanos deixaram a estação para liberar o freio do transportador móvel de um braço robótico.

Managers approved a spacewalk no earlier than Tuesday to replace a data relay box that failed early Saturday. https://t.co/ZA9hQRCodA pic.twitter.com/SX6hvAjGC4 — Intl. Space Station (@Space_Station) 21 de maio de 2017