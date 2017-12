Nasa prorroga contrato de administração do Hubble até 2013

A Nasa informa que prorrogou no contrato de administração do Centro de Operações do Telescópio Espacial Hubble até 30 de abril de 2013. O custo da prorrogação é estimado em US$ 113 milhões.

Com isso, as operações científicas do telescópio, lançado em 1990, continuarão por pelo menos mais 36 meses. O Hubble gera cerca de 120 gigabytes de dados científicos por semana. Seu sucessor, o Telescópio Espacial James Webb, tem lançamento previsto para 2014.

O Hubble já foi visitado por astronautas cinco vezes, para passar por reparos e manutenção. A última missão ocorreu no ano passado, e não deve haver mais nenhuma.

Após o desastre do ônibus espacial Columbia, em 2003, a Nasa chegou a considerar a manutenção do telescópio perigosa demais para os astronautas e cogitou abandoná-lo, medida que acabou revertida.