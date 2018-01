Nasa revela primeiras imagens de Marte feitas a pedido do público

A mais potente câmera a bordo de uma nave da Nasa em órbita do planeta Marte enviou para a Terra as primeiras imagens de locais escolhidos pelo público. Ao todo, oito fotos foram disponibilizadas online.

Planície com pedras no norte de Marte, perto de cratera. NASA/JPL-Caltec/University of Arizona

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução, ou HiRise, a bordo da sonda orbital Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), recebeu, desde janeiro, mais de 1.000 solicitações de fotos de Marte feitas pelo público. Foi em janeiro que teve início o programa HiWish, de captação de sugestões pela internet.

Imagem da região marciana de Deuteronilus Mensae. NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Área junto à borda de uma cratera de 30 km de diâmetro. NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Desde 2006, a HiRise fez cerca de 13.000 observações, cobrindo dezenas de quilômetros quadrados. Apenas cerca de 1% da superfície de Marte foi fotografado.

Camadas de gelo registram variações no clima marciano. NASA/JPL-Caltech/University of Arizona